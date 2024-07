Con la Gpa reato universale il governo Meloni vuole imporre a tutti la sua morale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 4 luglio 2024) La proposta di rendere la Gpa unnon chiarisce nulla, se non la passione per questodiagli italiani non solo ciò che devono o non devono fare, ma anche ciò che devono pensare. Rendere "" ciò che è giàè un accanimento ideologico che ha del paradossale, se non fosse l'ennesimo tentativo deldila propria visione del mondo. .