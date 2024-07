Compagnie aeree previsti scioperi per i continui disagi e ritardi dei voli

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 4 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 04 Luglio 2024, 11:03 Imettono in ginocchio le, creando problemi ai viaggiatori. I motivi principali sono il maltempo, la mancanza di personale e il troppo traffico sui corridoi aerei. Queste sono le cause principali dei grandie deiannullati che si sono verificati in questi giorni. L'articoloper ideiproviene da Il Difforme. .