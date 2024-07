Ciné 2024 | i nuovi attesi film di Warner Bros Discovery da Beetlejuice Beeteluice a Joker | Folie a Deux

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di giovedì 4 luglio 2024)ha in serbo grandiper i prossimi 6 mesi e per il 2025, a cominciare da, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, il seguito di, il nuovodi Almodovar e il disaster movie Twisters, in arrivo al cinema tra pochi giorni. Ce ne parla in un'intervista Andrea Vidoni.