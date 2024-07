Cina | taikonauti Shenzhou-18 completano seconda passeggiata spaziale 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pechino, 04 lug – (Xinhua) – Idel-18 a bordo della stazioneorbitante cinese hanno completato la loroalle 22:51 (ora di Pechino) di ieri sera, secondo la China Manned Space Agency. Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu hanno lavorato per circa 6,5 ore per completare diversi compiti, con Li Guangsu che e’ rimasto all’interno della stazione. Con l’assistenza del braccio robotico della stazionee dei ricercatori a Terra, hanno installato dispositivi di protezione dai detriti spaziali per le condutture, i cavi e le apparecchiature chiave all’esterno della stazioneTiangong e hanno condotto un’ispezione extraveicolare. Ye Guangfu e Li Cong, cui era stato assegnato il compito della, sono poi tornati sani e salvi al modulo del laboratorio Wentian.