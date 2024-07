Cina ' l' Ue mostri sincerità sui dazi ai veicoli elettrici'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laspera che l'Ue "lavorerà nella stessa direzione e mostrerànel portare avanti la consultazione sull'indagine antisovvenzioni" relativa all'import deimade in China. Il ministero del Commercio ha osservato che "la consultazione dovrebbe basarsi su fatti e regole e dovrebbe portare a una soluzione accettabile per entrambe le parti il ;;prima possibile", ha detto il portavoce He Yadong. "Finora, lae l'Ue hanno tenuto numerosi cicli di consultazioni a livello tecnico. C'è ancora una finestra di quattro mesi prima che venga presa una decisione definitiva", ha aggiunto He. .