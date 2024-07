Ciclista a terra | è grave portato in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Reggio Emilia, 4 luglio 2024 – Unè caduto ed è finito a. È successo poco prima delle 18 vicino al parco delle Caprette, nei pressi del Ponte di San Pellegrino. Per cause ancora da chiarire, un uomo era in sella alla sua bici quando improvvisamente è caduto. Immediatamente è scattato l’allarme e sul luogo si sono portati subito i soccorritori del 118, oltre agli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni delsono state giudicate gravi. Il ferito è stato trasall’Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. .