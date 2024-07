Ciclismo allievi Successo di Minestrini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) En plein dei ragazzi del Zero24 Cycling Team che hanno monopolizzato l’intero podio del Trofeo Letizia e Roberta Tomaificio per la categoria: primo Thomas, secondo Teo Lancioni e terzo Filippo Cingolani nella corsa disputata a Montecassiano con l’organizzazione dell’omonimo Velo Club. La manifestazione è riuscita alla perfezione soprattutto per la presenza dei partecipanti giunti a Montecassiano da Emilia Romagna, Toscana ed Umbria, oltre che dal resto delle Marche. Una presenza così ricca ha reso l’appuntamento molto interessante e un’occasione di confronto c9on giovani provenienti da altre scuole. Sulla distanza di circa 72 chilometri, il percorso attorno Montecassiano e il gran caldo hanno creato tanta selezione, sicché si è formato un drappello di undici unità in lotta per i posti d’onore doveha potuto confezionare il primo centro stagionale.