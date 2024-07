Chiara Ferragni chiude il negozio del suo marchio moda in via Cappelli a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ennesima battuta d'arresto per, che non sta vivendo di certo un periodo sereno. L'ultima notizia che la riguarda è relativa alla non facile situazione a livello commerciale del suo. Secondo il settimanale 'Chi' ildi via Capelli a(vicino corso Como) è pro .