Che cos' è l' ayahuasca e perché se ne parla dopo la morte di Alex Marangon

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Morenanchiite, il signore del tuono, che, dall'alto di un colle, in mezzo a una tempesta, comunicava il messaggio a un puma. Questo lo trasmetteva al medicone o sciamano durante uno sballo di, quelle liane allucinogene le cui pozioni si bevevano in tutte le cerimonie indigene”. Così Mario Vargas Llosa spiega nel suo romanzo del 1987 – “Il narratore ambulante” – quellache avrebbe provocato ladi, il cui cadavere è stato trovato martedì incagliato in un isolotto nel greto del Piave a Ciano del Montello nel comune di Crocetta del Montello, provincia di Treviso. Era sparito alle 3 di notte di due giorni primaaver partecipato con una ventina di altre persone a una festa new age all’interno dell’Abbazia di Santa Bona di Vidor, sempre in provincia di Treviso.