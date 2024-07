Cave Pian di Rena | la Zeolite Chabasite

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024. Le zeoliti sono una famiglia di minerali che si estraggono da rocce di origine vulcanica e che vengono utilizzati sempre più spesso sia in agricoltura convenzionale che in agricoltura biologica per difendere lete in orto e giardino da insetti e malattie fungine. Grazie alla sua efficacia lacattura i .