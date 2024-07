Catanzaro debiti da 22 milioni di euro? Cosa filtra dagli ambienti giallorossi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilprogramma il futuro nel campionato di Serie B con l’obiettivo almeno di confermare il risultato della scorsa stagione. La prima mossa è stata in panchina: il club giallorosso ha annunciato l’addio con Vivarini (passato al Frosinone) e al suo posto è arrivato Fabio Caserta. Negli ultimi giorni sono circolate voci preoccupanti sulla situazione economica del club e sul presunto debito da 22di. Il sito uscalcionews.it ha affrontato la situazione, ‘smontando’ le ultime notizie. “Si tratta di una fake news”, si legge sul sito. In un vecchio articolo “avevamo fatto un’analisi sulle perdite della famiglia Noto, ovvero quanto ci avevano rimesso per mantenere il club dal 2018 al 2022 in Serie C. La nostra analisi aveva indicato la cifra di 12di”.