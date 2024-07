Casellati | Spero che il premierato possa procedere con celerità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 4 luglio 2024) ROMA – “Oggi inizia il secondo passaggio della riforma costituzionale delqui alla Camera, si incardina questo provvedimento molto importante eche nonostante l’ingorgo di tanti provvedimentipoi con”. E’ quanto ha affermato la ministra per le Riforme Elisabetta(foto), arrivando in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati per l’incardinamento del. Il ddl, da oggi all’esame della Prima commissione di Montecitorio, ha ricevuto il primo via libera del Senato lo scorso 18 giugno. Dopo l’ok di palazzo Madama, i lavori nella I Commissione a Montecitorio cominciano con la lettura della relazione di Nazario Pagano di Forza Italia. L'articolo: “che ilcon” L'Opinionista.