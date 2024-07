Canzone Temptation Island | qual è il titolo della sigla e chi la canta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 4 luglio 2024)è ladi? Il programma condotto da Filippo Bisciglia è ufficialmente ripartito in prima serata su Canale 5. Il format è semplice: sei coppie, rigorosamente non sposate, decidono di mettere alla prova i propri sentimenti vivendo in due villaggi separati, uomini da una parte e donne dall’altra, per tre "è ile chi la" L'articoloè ile chi laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. .