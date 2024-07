Calendario Serie A 2024-2025 oggi presentazione! Le informazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildellasarà presentato quest’, a partire dalle ore 12. Ecco tutte lein vista del nuovo campionato, che inizierà sabato 17 agosto coi primi anticipi. Segui LIVE, a partire dalle ore 11.45, su Inter-News.it l’evento con ladeldella– I CRITERI DI COMPILAZIONE ALTERNANZA ASSOLUTA: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN LAZIO-ROMA JUVENTUS-TORINO EMPOLI-FIORENTINA ASIMMETRIA: anche nella stagione sportivala sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso ilasimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.