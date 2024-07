Calendario di calcio Serie A 2024-2025 da scaricare e stampare

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 4 luglio 2024) La nuova stagione calcistica è già cominciata con il sorteggio deldiA per il campionato di. Archiviato l'Europeo, si torna a giocare con una frequenza più regolare e, sopratutto, sono previste molte partite anche durante le feste natalizie, partendo da Agosto per poi finire con l'ultima giornata di Maggio. Come da tradizione, su Navigaweb.net si puòildida, compatto, tutto in una pagina, tascabile, con l'elenco di tutte le partite giornata per giornata, in formato Excel o PDF, dao compilare sul computer. Oltre all'elenco delle partite con le date sia del girone di andata che di ritorno, ci sono anche gli spazi per segnare i risultati a penna o matita, oppure anche da compilare al computer se si preferisce usare il foglio Excel, con i punteggi di ogni giornata.