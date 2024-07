Calderone ' ieri ispezionate 310 aziende 66% irregolarità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel nostro Paese "c'è stata la più grande operazione di vigilanza mai effettuata in un sola giornata: 310agricole sono state", nelle quali sono state riscontrate "per oltre il 66%", non soltanto sulla sicurezza sul lavoro, però, ma anche in merito alle gestione dei rapporti con gli occupati. Lo annuncia il ministro del Lavoro Marina, alla cerimonia per le vittime degli incidenti sul lavoro, alla Camera. .