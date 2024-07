Calciomercato Venezia Oristanio e Tessman ASSE della TRATTATIVA con l’Inter La situazione attuale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 luglio 2024), Marotta e Ausilio hanno ricevuto in sede Antonelli, DS delper portaren alla propria corte Giornata decisiva per ilInter e non solo per l’affare Josep Martinez in via di definizione oggi dopo l’accordo raggiunto con il Genoa per il portiere. Marotta e Ausilio hanno infatti ricevuto in sede anche Antonelli, DS del, per continuare .