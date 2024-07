Calciomercato Napoli spunta l’Inter su Buongiorno | dettagli e clausola

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo aver chiuso per l’arrivo di Spinazzola, contratto biennale per l’ormai ex esterno della Roma, ilsi prepara a chiudere per Alessandro. Fitti i contatti per il difensore centrale del Torino con importanti passi avanti nelle ultime ore. L’accordo di massima sembra essere stato trovato con 35 milioni + 5 di bonus da versare nelle casse dei granata, mentre con il calciatore si starebbe discutendo della possibilità di inserire unada 70 milioni al terzo anno di contratto. L’ostacolo principale, comunque, non sarebbe di natura strettamente contrattuale o economica. Nelle ultime ore è stato registrato il forte interessamento delsul calciatore. Inter su Alessandro: le parole dell’agente L’agente di, intercettato da Sky Sport fuori dagli uffici del, ha dichiarato: “al? Pensavoal(ride, ndr).