Calciomercato Inter definito uno scambio con il Venezia | coinvolti due calciatori

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’e ilhanno definitivo nelle ultime ore una trattativa di. Secondo quanto riferito da Sky Sport è fatta per loTessmann-Oristanio. Il centrocampista statunitense passa in nerazzurro mentre il classe 2002, lo scorso anno al Cagliari, farà percorso inverso. La trattativa è stata concretizzata a titolo definitivo. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio, è previsto un incontro tra società per definire gli ultimi dettagli. I nerazzurri si sono assicurati un calciatore di grande prospettivo e un pilastro della promozione deldella scorsa stagione.