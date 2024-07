CAIRO | LA7 MERITA IL CANONE PUNTO MOLTO SU INSINNA MENTANA RIMANE CON NOI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un raggiante Urbanoha presentato la stagione 2024/2025 di La7. “Credo che siamo reduci dalla migliore stagione di sempre”, così l’editore in conferenza stampa. Ecco i palinsesti. La7 veleggia tra quarta e quinta rete di sera ma considerando la fascia 20-22.30 è terza rete con il trittico TgLa7 di, Otto e Mezzo di Gruber e la ricca offerta della prima serata. L’emittente dedita all’informazione e alla politica è tornata in utile: dai 100 milioni di perdite annue ad un utile di 100 mila euro sottolinea. Bene le new entry Gramellini e Augias. Nuovo arrivo dal 7 ottobre sarà Flavioal timone di Family Feud. Lo storico game show americana verrà cucita su misura per l’ex volto Rai e avrà un altro titolo, ancora da scegliere.