Brindisi assalto armato al portavalori Far west sulla statale 613 | auto incendiate e colpi di pistola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 –a un furgone613, nelno, all'altezza di Torchiarolo. Scene da farquesta mattina: i malviventi hanno esplosodi arma da fuoco e incendiatosu entrambi i sensi di marcia per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. La rapinastrada613 Terrore a Sassari,con kalashnikov al caveau Mondialpol. Spari contro carabinieri e polizia: “Banditi pronti ad uccidere” A lanciare l’allarme sono stati glimobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto numerosi mezzi di carabinieri e polizia, ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. Il traffico è in tilt esi sono formate lunghe file di. Il personale dell’Anas è al lavoro per gestire la viabilità: a causa delle interruzioni613, sono previste uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,5 e in direzione nord al km 17.