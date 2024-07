Borsa | l' ottimismo sul voto e sui tassi spinge l' Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le Borse europee restano ben intonate nel primo pomeriggio con gli investitori che guardano alle elezioni britanniche, i cui esiti si conosceranno in serata, e attendono con meno ansia il secondo turno di quelle francesi, dove gli accordi di desistenza tra centristi e sinistra dovrebbero impedire alla destra di Marine Le Pen di conquistare la maggioranza assoluta in Parlamento. Londra (+1%) e Parigi (+0,8%) precedono Milano (+0,7%) e Francoforte (+0,4%) mentre Wall Street, che attende i dati sul mercato del lavoro di domani, resterà chiusa per la festività dell'Independence Day. A Piazza Affari si mettono in luce Fineco (+2,4%), Leonardo (+1,8%), Unicredit (+1,6%) e Diasorin (+1,6%) in una giornata che vede brillare inil comparto bancario.