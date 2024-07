Borsa | Europa in rialzo occhi su Londra +043%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le Borse inaprono la seduta in terreno positivo. Mentre gli elettori britannici vanno alle urne l'indice disale dello 0,43%; Parigi che torna al voto domenica guadagna lo 0,59% mentre Francoforte, sorpresa dai dati sugli ordini alle fabbriche in calo, resta cauta in avvio (+0,01%). .