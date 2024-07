Biden prova a resistere | Non mi ritiro e batterò Trump

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – “Non mollo. Nessuno mi manderà via”. Joeresiste e non ritira la candidatura per le elezioni di novembre 2024 negli Stati Uniti. Almeno per ora. Il presidente, sotto pressione dopo il disastroso dibattito televisivo di una settimana fa contro Donald, non è intenzionato a mollare nonostante la fibrillazione nel campo democratico e il pressing dei media, con il Boston Globe che – dopo New York Times e Washington Post – ha preso posizione chiedendo sostanzialmente il passo indietro.si prepara ad un weekend cruciale. Per ‘scaldarsi’, ha registrato 2 interviste radiofoniche con un’emittente del Wisconsin e con una della Pennsylvania. Venerdì risponderà alle domande di George Stephanopoulos, anchorman di Abc News, in un’intervista che somiglia ad un esame di riparazione.