Biden prova a resistere | Non mi ritiro e batterò Trump

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il presidente: "Nessuno mi caccerà". Ma il weekend sarà il momento chiave "Non mollo. Nessuno mi manderà via". Joeresiste e non ritira la candidatura per le elezioni di novembre 2024 negli Stati Uniti. Almeno per ora. Il presidente, sotto pressione dopo il disastroso dibattito televisivo di una settimana fa contro Donald, non .