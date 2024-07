Biden in bilico perplesso anche Obama Kamala Harris pronta a subentrare?

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, appare sempre più in, mentre la sua vice,, sembraa prendere il suo posto. Il New York Times ha rivelato cheha confidato a un alleato chiave che sta considerando seriamente di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Ma appena la notizia è cominciata a circolare, è arrivata subito la smentita dallo staff del Commander in Chief: la Casa Bianca ha negato nella maniera più categorica chestesse valutando un simile, drammatico passo indietro. “Questa affermazione è assolutamente falsa. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare, glielo avremmo detto” ha scritto su X il portavoce Andrew Bates.That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so.