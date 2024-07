Banksy Forever | un’esposizione straordinaria nell’auditorium chiesa di Sant’Agostino a Cortona

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tra i più noti e al contempo misteriosi street artist del mondo,è conosciuto per il suo stile ironico, provocatorio e sovversivo. Considerato uno dei maggiori esponenti del movimento artistico noto come guerrilla art, alcune delle sue creazioni sono diventate vere e proprie icone del nostro tempo. Ora, cinque delle sue opere originali, insieme a numerose litografie, sono esposte a, in una mostra promossa dall’associazione Castiglione del Cinema, presieduta da Luigi Meoni. L’esposizione, intitolatae curata da Simona Occioni, è ospitata presso l’Auditoriumdie sarà visitabile fino a domenica 21 luglio. La mostra è stata inaugurata il 1° luglio. “Abbiamo ottenuto queste opere originali di– ha spiegato Meoni – da una collezione privata.