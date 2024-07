Autonomia Differenziata nel Lazio Rocca ci va piano | Il Lazio ha i debiti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – “Non attiverò l’come ha chiesto Zaia anche perchè lui non ha 20 miliardi di debito. Se avessi una Regione finanziariamente in salute come il Veneto probabilmente la chiederei anche io. Per noi il tema è uscire dalle secche finanziarie che abbiamo ereditato ed attendere la definizione dei Livelli essenziali delle presentazioni. Il debito lo abbiamo, ma la definizione dei Lep è essenziale per le norme adottare. Io ho sempre detto che avrei sospeso il giudizio fino a quel momento. Quindi non mi vado a contraddire chiedendo qualcosa che non conosco rispetto alla definizione dei Lep”. Lo ha detto il presidente della RegioneFrancesco, rispondendo a Zaia, governatore del Veneto, sull’