Auto in fiamme a Reggiolo ipotesi dolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Reggio Emilia), 4 luglio 2024 - I carabinieri indagano su un principio di incendio di un’vettura Citroen C3 che era in sosta nei pressi di alcune villette, in via Amelia Sartoretti a. E’accaduto verso le tre della scorsa notte. Alcuni residenti si sono accorti dei bagliori delleche arrivavano da una vettura regolarmente in sosta, di proprietà di una donna di 49 anni, residente in loco. Alcuni cittadini sono intervenuti per domare lein attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco di Guastalla, i quali hanno poi completato l’intervento e messo l’area in sicurezza. E’ probabile un’azionesa, con il rogo che ha interessato in particolare la parte del sedile anteriore della vettura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Fabbrico per gli accertamenti, svolti con i colleghi di