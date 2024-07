Atletica | Diamond League Simonelli Iapichino e Tortu a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tappa in Francia in vista dei Giochi, al via anche Dosso. ROMA - Da, da Charlety allo Stade de France, dalla Wandaalle Olimpiadi. È già tempo di gareggiare nella capitale francese per quattro azzurri che puntano in alto ai Giochi Olimpici, al via per l'il 1° .