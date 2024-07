Atalanta la Supercoppa Italiana in Arabia si gioca a inizio gennaio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Insieme ai calendari della Serie A 2024/25, sono state ufficialmente fissate anche le date della2024, in cui l’sarà protagonista. La manifestazione che prevede un mini-torneo a quattro squadre si giocherà inSaudita. L’, sconfitta in finale di Coppa Italia, sfiderà l’Inter campione d’Italia il 2. Il 3 sarà la volta di Milan-Juve. La finale è invece in programma il 6. .