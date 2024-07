Assalto al portavalori terrore sulla statale | spari e auto incendiate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024)alin Puglia:. Un gruppo di criminali ha assaltato un furgone per il trasferimento di soldi e valori613, all'altezza di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. I delinquenti avrebbero esploso dei colpi di proiettile e dato fuoco ad alcunemobili sia in direzione Brindisi, sia in direzione Lecce, per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. La strada è momentaneamente chiusa e il traffico è stato deviato per consentire gli accertamenti del caso e la rimozione dei mezzi danneggiati. I fatti sono avvenuti al km 16,400 della. Non ci sarebbero persone ferite. L'incendio ha fatto sviluppare una nube di fumo. La strada è bloccata in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17.