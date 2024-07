Arrivano le aule sponsorizzate | aziende mettono i soldi e avranno spazi intitolati Molti docenti però storcono il naso

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quella delle sponsorizzazioni a scuola è un fenomeno recente ma che ancora non ha preso piede in forma stabile. Ma in alcuni casi sembra essere una mossa necessaria per garantiree strumentazioni adeguate alla didattica, considerando sempre le difficoltà dei fondi da reperire per gli Enti locali. L'articololeil. .