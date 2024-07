Americo Vespucci Crosetto inaugura il tour internazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è svolta oggi a Los Angeles la cerimoniale della tappa americana delmondiale di Nave Amerigo, storico veliero e nave scuola della Marina Militare Italiana già ambasciatore del Made in Italy nel mondo e del Villaggio Italia, l'Esposizione Mondiale Itinerante pluriennale delle eccellenze italiane che per altre sette tappe affiancherà ildel. L'zione è avvenuta alla presenza del Ministro della Difesa Guido, che ha fortemente voluto il progetto. Alla cerimonia hanno preso parte anche l'Ambasciatore dell'Italia presso gli Stati Uniti d'America Mariangela Zappia, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Generale Luca Goretti, Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di nave Amerigo, Fiona Ma, Treasurer dello Stato della California, Jennifer Lamarque, Supervisor Harbor District Deputy e Erin Bromaghim, Vice Sindaca di Los Angeles.