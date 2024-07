Amalfi pugno duro contro gli incivili dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiadil deposito indiscriminato di. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha adottato misure severe per contrastare il fenomeno del “sacchetto selvaggio”. Per arginare talune forme di inciviltà e scoraggiare così il conferimento abusivo deie il rispetto del calendario predisposto per una corretta raccolta differenziata, il Comune ha installato diverse fototrappole in punti strategici del territorio per monitorare e registrare le infrazioni. Gli occhi elettronici, disseminati anche al di fuori del centro storico, hanno così prodotto i primi significativi risultati. Ben 54 sono state finora le persone identificate, nei confronti delle quali sono stati elevati altrettanti verbali che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro.