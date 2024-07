Allerta rossa per il vulcano Stromboli | eruzione e nube di cenere alta 2 chilometri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024)di livello rosso per il: lo ha deciso la Protezione Civile, che ha dato il via alla fase operativa di preallarme. L'attività delè in corso: in queste ore, infatti, un flusso piroclastico si è rapidamente sviluppato lungo la Sciara del fuoco raggiungendo la linea di costa e propagandosi in mare per diverse centinaia di metri. Il flusso lavico è stato prodotto anche dalla bocca posta a quota 700 metri sul livello del mare. "Il flusso lavico è tuttora ben alimentato", scriveva l'Ingv. Dalla Sciara del Fuoco: "Si solleva una colonna diche raggiunge l'altezza di circa due". "Alle 16.17 del 4 luglio – continua la nota dell'Ingv – si è inoltre osservato un repentino e vistoso incremento dell'ampiezza del segnale sismico che si è portata su un livello molto alto su cui attualmente permane".