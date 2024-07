Aia ufficiale | Rocchi confermato designatore di Serie A e B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gianlucaè statonel ruolo diarbitrale dei campionati diA e B. Il Comitato Nazionale dell’Associazione arbitri ha approvato oggi le nomine del responsabile del settore tecnico arbitrale, dei responsabili dei vari organi tecnici nazionali e dei presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano per la stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026. Oltre aconfermati anche gli altri componenti Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini. Alla Can C rimane Maurizio Ciampi, fiducia rinnovata anche ad Alessandro Pizzi (Can D), Angelo Galante (Can 5 Elite), Francesco Falvo (Can 5), Riccardo Tozzi (Con Professionisti), Luca Gaggero (Con Dilettanti) e Alessandro Scarpelli (Con 5). Antonio Damato, invece, è il nuovo responsabile del settore tecnico arbitrale, rimane come coordinatore Marco Falso.