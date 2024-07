Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi via alle simulazioni | primo volo e test di evacuazione

Leggi tutta la notizia su zon

L'si avvicina all'inaugurazione ufficiale, prevista per l'11 luglio. Ieri mattina, presso lo scalo, si sono svolti ildi prova e undiche mirano a perfezionare i servizi e le procedure di emergenza. Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha dichiarato che tutto è pronto per l'apertura, ringraziando le autorità locali e le forze dell'ordine per il loro impegno. In Prefettura si è anche discusso della viabilità, con l'obiettivo di migliorare la segnaletica e gli accessi. Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha sottolineato l'importanza dell'accoglienza per il territorio.