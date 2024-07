Accusato di aver abusato di una studentessa a Gallarate espulso straniero di 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Varese) – Identificato edcon precedenti. Nel mese di maggio la Polizia di Stato di, in seguito alla segnalazione del personale scolastico di un istituto superiorese in merito a un presunto abuso di unaminorenne da parte di un vicino di casa, ha avviato un’attività indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Gli agenti sono giunti all’identificazione del sospetto autore degli abusi, un ventiquattrenneirregolare in Italia, dimorante a Cassano Magnago, privo di occupazione lavorativa e con numerosi precedenti di polizia anche per spaccio di stupefacenti. È stato inoltre accertato che l’uomo, nel recente passato, si è già sottratto a un tentativo di rimpatrio.