Abbonamenti quota 6mila è ad un passo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Impegni per il 3 luglio, nel cuore dell’estate e col mare a due passi? Sottoscrivere un abbonamento al Cesena Calcio. Continua lo slancio di affetto dei tifosi bianconeri nei confronti della società, che arriva a scatola non chiusa, blindata. Con appena il nome del tecnico e del direttore generale posizionati nello scacchiere e tutto il resto ancora da completare, chi lo avrebbe detto che si sarebbe già arrivati a sfiorare i 6.000? Eppure è successo. Ieri le casse del Centro Coordinamento di via Veneto hanno chiuso la giornata arrivando a toccare5.817 tagliandi venduti grazie all’aggiunta di 75 nuove tessere rilasciate nel corso della giornata. A chi? A tutti. Giovani, giovanissimi, famiglie, fedelissimi e nuovi arrivati: negli spalti dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi c’è spazio per tutti e in effetti gli spalti si stanno già riempendo.