A certe notti c' è il Polvarone

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – AIN San Domenico domani, venerdì 5, è la serata della Compagnia del, con la sua commedia BRIGITTA DAMM’UN BACINO. Torna in città una versione molto diversa da quella rappresentata la prima volta al Bicchieraia. La regista Roberta Sodi ha inserito tante cose nuove rispetto alla stesura iniziale. Ci sono nuovi attori, tutti giovanissimi, stasera in particolare ci sono due giovanissime nuove attrici alla loro prima assoluta sul palco. Ci sono arricchimenti nella storia che caratterizza la commedia ed una colonna sonora originale e tutta in presa diretta con il gruppo di stornellatori caratteristici ed originali come gli Ardacapo che si sono perfettamente inseriti nella Compagnia del