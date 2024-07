Zirkzee Milan AGENTE A MILANO per CHIUDERE? Ecco la situazione attuale di calciomercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 luglio 2024): l’Kia Joorabchian ao! CONTATTO in vista?lasul mercato Come riportato da.com, l’di Joshua, Kia Joorabchian, si trova ora ao. Ciò tuttavia non implica necessariamente un nuovo contatto nell’immediato futuro con la dirigenza rossonera ma il canale resta comunque aperto. L’olandese, comunque, resta la prima scelta delper raccogliere l’eredità .