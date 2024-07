Vip Room | Matteo Sorbellini al top anche in Versilia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) VipRiccione del deus ex machinasta per sbarcare, più carico che mai, in. Diretta Instagram al top stamattina da Forte dei Marmi: l’imprenditore Michael Rothling ha annunciato il VIP. Da Riccione stanno per arrivare al Forte Monikina e Monsieur, stelle del web ! Una diretta Instagram che ha infiammato la rete! Oggi, Michael Rothling ehanno sorpreso i follower con un annuncio mozzafiato. Il rinomato VIPdi Riccione sbarcherà a Forte dei Marmi il 26, 27 e 28 luglio. Durante l’elettrizzante live, Michael ehanno condiviso tutti i dettagli esclusivi, con tanto di anticipazioni dettagliate. Ebbene sì, l’icona fashion designer e collezionista di moda Monsieurè pronto ancora una volta a lasciare il segno con il suo intrigante concetto di stile.