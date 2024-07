VIDEO – Buchanan out Inter sul mercato! Le idee | Speciale Calciomercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con il nostroCalcioinsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch conChat. IN DIRETTA –Calcio, il format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata sule uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La situazione legata al grave infortunio di Tajonobbliga a valutare se prendere un sostituto, visto che il laterale sarà costretto a stare fuori diversi mesi. Forse per tutto il 2024. Ancora ovviamente non c’è nulla di concreto, ma intanto è arrivato il deposito del contratto di Luka Topalovic e Piotr Zielinski.