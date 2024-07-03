Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 3 luglio 2024) Viabilità 3 LUGLIO 2024 ORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA ALTEZZA SALARIA E DALLA NOMENTATA FINO ALLO SVINCOLO CON LA Roma TERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DALL USCITA TOR CERVARA SULLA CONSOLARE FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE DI Roma DALLA PINETA SACCHETTI FINO A VILLA ADA VERSO SAN GIOVANNI INFINE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA Regione PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 15. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA ALTEZZA SALARIA E DALLA NOMENTATA FINO ALLO SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DALL USCITA TOR CERVARA SULLA CONSOLARE FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE DI ROMA DALLA PINETA SACCHETTI FINO A VILLA ADA VERSO SAN GIOVANNI INFINE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 16:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA ALTEZZA SALARIA E DALLA NOMENTATA FINO ALLO SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DALL USCITA TOR CERVARA SULLA CONSOLARE FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE DI ROMA DALLA PINETA SACCHETTI FINO A VILLA ADA VERSO SAN GIOVANNI INFINE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 15:30 - 00 DI SABATO 6 E TERMINERÀ ALLE 21. LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE DALLE ORE 21. 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO Servizio fornito da Astral. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA NOMENTATA FINO ALLO SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PE RTRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN USCITA DALL USCITA TOR CERVARA SULLA CONSOLARE FLAMINIA AUTO IN CODA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO POI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIAL EDI ROMA NELLE DUE DIREZIONI TRA NOMENTANA E PONTE MILVIO INFINE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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