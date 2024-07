Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024)3 LUGLIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNA, IN DIREZIONE LATINA USCIAMO DASI RALLENTA SULLA CASSIA TRA QUERCE D’ORLANDO E CURA DI VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSONO PREVISTE PER OGGI SULLA NOSTRAPRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.