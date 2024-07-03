Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 3 luglio 2024) Viabilità 3 LUGLIO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E A24 Roma-TERAMO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DIAMARE VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 08. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E A24 ROMA-TERAMO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DIAMARE VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 08:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLO SPECIFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIOE ROMA SUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA A SEGUIRE DA TRIONFALE A PESCACCIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIAALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ALL’ATEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLO SPECIFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIOE ROMA SUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA A SEGUIRE DA TRIONFALE A PESCACCIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIAALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ALL’ATEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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