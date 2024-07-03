Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 3 luglio 2024) Viabilità 3 LUGLIO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E A24 Roma-TERAMO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DIAMARE VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 08:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLO SPECIFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIOE ROMA SUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA A SEGUIRE DA TRIONFALE A PESCACCIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIAALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ALL’ATEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 3 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLO SPECIFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIOE ROMA SUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA A SEGUIRE DA TRIONFALE A PESCACCIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIAALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ALL’ATEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 20:30 - TRA I TRENI COINVOLTI, ANCHE ALCUNI DELLE LINEE, ROMA-NETTUNO, ROMA-FORMIA GAETA E ROMA-PRIVERNO CON MODIFICHE DI ORARIO, CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Fotovoltaico, Confcommercio Savona lancia un progetto per invogliare le imprese a investire - ... definisce la situazione critica della viabilità sulle autostrade liguri, e in particolare sulla ... Bozzano (Regione Liguria): 'Nomina che fa ben sperare per lo sviluppo della Valbormida' 104news
- Ok a intesa per il Tibre: strada spianata per la Cremona - Mantova - Meno traffico e meno inquinamento nella viabilità ordinaria in particolare per il trasporto delle ...collegamenti interregionali sono i risultati che confermano il buon lavoro della Lega in Regione e ... oglioponews
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