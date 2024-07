Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024)3 LUGLIOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E A24-TERAMO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DIAMARE VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.