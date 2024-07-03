Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 3 luglio 2024) Viabilità 3 LUGLIO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLO SPECIFICO A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIOE Roma SUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA A SEGUIRE DA TRIONFALE A PESCACCIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIAALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ALL’ATEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 07:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLO SPECIFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIOE ROMA SUD ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA A SEGUIRE DA TRIONFALE A PESCACCIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIAALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLE CONSOLARI AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ALL’ATEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 20:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 19:45 - DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 2 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLAA E APPAI E TRA PONTINA E ROMA-FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODEA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA ARDEATINA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DI LATINA INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Ok a intesa per il Tibre: strada spianata per la Cremona - Mantova - Meno traffico e meno inquinamento nella viabilità ordinaria in particolare per il trasporto delle ...collegamenti interregionali sono i risultati che confermano il buon lavoro della Lega in Regione e ... oglioponews
- A Cogne isolata dopo il disastro dell'alluvione Santanchè vuole portare i turisti in elicottero. Pd: 'Grottesco'. M5s: 'Colpo di sole' - I lavori per il ripristino della viabilità sono già iniziati: in almeno tre tratti la furia del ...durante l'alluvione del 2000 erano state di tale entità' ha commentato il presidente della Regione, ... ilfattoquotidiano
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