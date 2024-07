Via libera dell' Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Commissione europea ha approvato letra Ita e. Il viaall'operazione, come preannunciato, prevede condizioni a tutelaa concorrenza nello scalo di Milano-Linate, sulle rotte di corto raggio tra l'Italia e l'Europa centrale, e sui lunghi collegamenti tra Fiumicino e il Nord America con l'aperturacompagnie rivali. Il colosso dei cieli tedesco acquisirà dall'azionista Mef una quota del 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase - entro il 2033 - al 100%a newco sorta dceneri di Alitalia per un investimento totale di 829 milioni. "Abbiamo valutato con molta attenzione" l'operazione Ita-, ha detto la vicepresidentea Commissione europea, Margrethe Vestager, "era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall'Italia.